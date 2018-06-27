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Исландия – Хорватия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

26 июня 23:00 951 Читати українською
Исландия – Хорватия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было
Исландия – Хорватия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Главные тренеры сборных Исландии и Хорватии объявили стартовые составы на очную встречу в третьем туре группы D чемпионата мира-2018.

Матч Исландия – Хорватия стартовал в 21:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка читайте на Футбол 24. В параллельной игре встречаются Нигерия и Аргентина.

Исландия – Хорватия – 1:2 видео голов и обзор матча

Исландия: Хальдоурссон – Магнуссон, Сигурдссон, Ингассон, Севарсон – Хальфредссон, Гуннарссон – Бьярнассон, Сигурдссон, Гудмундссон – Финнбогасон

Хорватия: Калинич – Едвай, Чорлука, Чалета-Цар, Пиварич – Бадель, Ковачич – Пьяца, Модрич, Перишич – Крамарич.

ЧМ-2018: Хорватия победила Исландию, которая не вышла из группы

ЧМ 20183 тур

Исландия - Хорватия: Вторник 26 июня 2018

Исландия
Матч окончен
1 : 2
Хорватия
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