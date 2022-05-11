Интернасьонал хочет продлить аренду Витао – в рукаве бразильцев серьезный аргумент
"Колорадос" попытаются убедить "горняков" оставить свою звезду на родине еще на некоторое время.
Руководство Интернасьонала стремится продлить срок действия аренды центрального защитника Шахтера Витао, сообщает GauchaZH.
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Согласно договоренностям, 22-летний защитник должен вернуться в лагерь "горняков" уже 1 июля. Однако неопределенность со стартом нового сезона украинской Премьер-лиги добавляет уверенности "колорадос" в дальнейших переговорах с дончанами. Бразильцы попытаются убедить Шахтер оставить Витао в Бразилии до конца года. В качестве примера Интернасьонал указывает на Майкона, которого Коринтиансу удалось арендовать у Шахтера до конца года.
К слову, 9 мая Витао провел дебютный матч за "колорадос" против Жувентуде, в котором открыл счет своим голам в чемпионате Бразилии.
Напомним, контракт защитника с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.
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