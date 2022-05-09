Интернасьонал в рамках 5-го тура чемпионата Бразилии не сумел обыграть Жувентуде, до матча находившегося на предпоследнем месте в турнирной таблице.

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Не помогло гостям даже то, что они открыли счет. Карлос Де Пена отметился своим вторым ассистом за бразильский клуб. Бывший динамовец выполнил подачу со штрафного, которую замкнул Витао. Для экс-защитника Шахтера это вообще первый гол в профессиональной карьере. Ранее он забивал только за молодежку "горняков" и юниорскую сборную Бразилии.

Во втором тайме впервые после своего возвращения за Интернасьональ сыграл Алан Патрик. Однако это не помогло команде удержать победу. Жувентуде отыгрался в компенсированное время.

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