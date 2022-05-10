Легионер Шахтера стал лидером в Швейцарии и спровоцировал борьбу между клубами АПЛ и Бундеслиги
Защитник Сьона Маркос Робсон Сиприано, арендованный у Шахтера, вскоре может пойти на повышение.
Швейцарцы намерены активировать опцию выкупа Сиприано (около 1,5 млн евро) у "горняков" и планируют заработать на нем, утверждает AS, который называет футболиста одним из величайших бразильцев за пределами пяти топовых лиг Европы.
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Сьон хочет оставить 23-летнего бразильца еще хотя бы на год, но если за него предложат 6 млн евро, готов попрощаться и летом. Глаз на Маркоса положили Брентфорд, Штутгарт, Герта и Андерлехт, которые могут вступить в борьбу.
Заметим, Сиприано за этот сезон успел стать одним из лидеров швейцарского коллектива, наиграв 31 матч и отдав 2 результативных передачи. Его контракт с Шахтером рассчитан до конца следующего сезона.