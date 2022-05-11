"Колорадос" спробують переконати "гірників" залишити свою зірку на батьківщині ще на якийсь час.

Керівництво Інтернасьйонала прагне продовжити термін дії оренди центрального захисника Шахтаря Вітао, повідомляє GauchaZH.

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Згідно домовленостей, 22-річний оборонець має повернутися до табору "гірників" вже 1 липня. Однак невизначеність щодо старту нового сезону української Прем'єр-ліги додає впевненості "колорадос" у подальших переговорах з донеччанами. Бразильці спробують переконати Шахтар залишити Вітао в Бразилії до кінця року. Як приклад, Інтернасьйонал вказує на Майкона, якого Корінтіансу вдалось орендувати у Шахтаря до кінця року.

До слова, 9 травня Вітао провів дебютний матч за "колорадос" проти Жувентуде, в якому відкрив лік своїм голам у чемпіонаті Бразилії.

Нагадаємо, контракт захисника з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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