Інтернасьйонал хоче продовжити оренду Вітао – у рукаві бразильців серйозний аргумент
"Колорадос" спробують переконати "гірників" залишити свою зірку на батьківщині ще на якийсь час.
Керівництво Інтернасьйонала прагне продовжити термін дії оренди центрального захисника Шахтаря Вітао, повідомляє GauchaZH.
Легіонер Шахтаря став лідером у Швейцарії і спровокував боротьбу між клубами АПЛ та Бундесліги
Згідно домовленостей, 22-річний оборонець має повернутися до табору "гірників" вже 1 липня. Однак невизначеність щодо старту нового сезону української Прем'єр-ліги додає впевненості "колорадос" у подальших переговорах з донеччанами. Бразильці спробують переконати Шахтар залишити Вітао в Бразилії до кінця року. Як приклад, Інтернасьйонал вказує на Майкона, якого Корінтіансу вдалось орендувати у Шахтаря до кінця року.
До слова, 9 травня Вітао провів дебютний матч за "колорадос" проти Жувентуде, в якому відкрив лік своїм голам у чемпіонаті Бразилії.
Нагадаємо, контракт захисника з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.
Росія напала на Україну: Шевченка та Реброва кличуть на заміну Суркісам, перший матч збірної під час війни (LIVE)