Агент Фали Рамадани работает над вариантами "бегства" сербского форварда из Реала, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Реал имеет два варианта с трансфером Йовича в АПЛ

Одним из таких является Интер. Миланцы еще летом интересовались Йовичем, но к трансферу дело не дошло. Шансы, что переход состоится, этой зимой есть, ведь сам Лука хочет покинуть Мадрид, где почти не имеет игровой практики.

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел лишь 84 минуты на футбольном поле и отметился ассистом. Лука Йович полностью проигрывает конкуренцию Кариму Бензема, в активе которого 10 матчей, 10 голов и 7 результативных передач.

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