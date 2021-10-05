Спершу я просив трішки часу, щоб подумати. Перед Євро-2020 сказав клубу, що не хочу продовжувати контракт, а після чемпіонату заявив, що хочу піти. Прагнув, щоб усім було добре: і ПСЖ, і покупцеві, і мені. Ну укладіть максимально вигідну угоду, щоб виграли всі. Я хотів дати своєму клубу час, щоб той знайшов заміну. Нехай всі будуть щасливими, а я продовжу свій шлях.

Так, мене не відпустили. ПСЖ вирішив не продавати. У мене з цим проблем не було: я все ще в приголомшливій команді і в тому місті, де я був щасливий останні роки. Я б не розпочав війну з ПСЖ. Треба бути дуже невдячним. Я не так хочу подякувати клубу, який прихистив мене у 18 років і дав чимало. Зрештою, я завжди прагну грати, аби показати, що я – чудовий футболіст, що на мене ніщо не впливає, навіть невдала спроба піти. Я ніколи не ухвалював рішення на основі своїх примх. Все було до дрібниць продумано.

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Я засмутився. Коли у вас є амбіції піти, а ви залишаєтесь, ви – нещасливі. Але я швидко рухаюсь вперед. На жаль, у збірній я отримав пошкодження. Приїхав додому швидко, встиг поплакати ще поки ігор не було. Але коли повернувся – забив, все вдалось, все чудово.

Реал робив кілька пропозицій (у діапазоні 160-200 мільйонів євро – прим.). Говорили, що я шість разів відмовлявся продовжувати співпрацю з ПСЖ. Це неправда. Казали, що не хотів розмовляти з Леонардо. Але цю справу на себе взяв президент Нассер Аль-Хелаїфі. Мені казали поговорити з президентом, а я не відмовлявся. Приписували спроби зруйнувати атмосферу в роздягальні...

Хотів піти, адже гадав, що мої пригоди в Парижі вже пора завершувати. Справді хотілось більшого. У чемпіонаті Франції я провів 6 років. Думаю, у мене тут все вийшло. Відхід був наступним логічним кроком, це було моє рішення після довгих роздумів і багатьох висновків. Я прив'язаний до ПСЖ, але якби все ж пішов влітку, то лише в Реал Мадрид.

Я прив'язаний до ПСЖ, але якби все ж пішов влітку, то лише в Реал

Коли ваш президент на весь світ говорить, що ви не поїдете і не вийдете на свободу... Я почав трохи хвилюватись, не брехатиму, але сказав собі: "Якщо мене не відпустять, що станеться?" Потім ти дистанціюєшся від цього і переконуєш себе, що клуб так демонструє свою прихильність до тебе. Це говорить про те, що мене цінують і тому не відпускають.

Зрештою, я залишився і дуже щасливий. Ніколи протягом сезону ви не побачите зневажливої поведінки, мовляв, мені не дозволили піти, я приберу ногу. Я аж занадто люблю футбол. Щодо моєї ситуації, то вже два місяці немає розмов про продовження співпраці, адже я чітко сказав, що хочу піти.

Чи покину ПСЖ влітку 2022-го? У футболі я вже достатньо довго, щоб знати, що правда вчорашня не буде правдою нинішнього чи завтрашнього дня. Якби мені сказали, що Мессі гратиме за ПСЖ, я б не повірив у це. Ми не знаємо, що може статись. Як ПСЖ може втримати мене? Ми дуже далеко від цього, адже я хотів піти літом. Не буду лицеміром. Мої амбіції були для всіх зрозумілими, хотів піти і надати клубу умови, щоб знайшли заміну. Зараз моє майбутнє не є пріоритетом. Я витратив чимало енергії, це було виснажливо.

Конфлікт з Неймаром? Я розізлився на Нея, виговорився. Це те, що завжди стається у футболі, не треба залишати в собі. Ми багато разів обмінювались схожими словами в минулому, і це буде продовжуватись, адже ми одержимі перемогами. Втім, не має бути жодних образ. Їх і немає, адже я поважаю Неймара як людину і гравця, захоплююсь ним. У цьому випадку я був незадоволений і нещасливий. Але зараз все гаразд.

Ліонель Мессі? Я завжди говорив, що хочу грати з великими гравцями. Цього року я задоволений. Тепер я – не єдиний топ-гравець, треба йти на поступки. Я погоджуюсь бігти, коли Мессі поруч ходить пішки, без проблем! Це Мессі! Не міг уявити, що він опиниться в Парижі. Гадав, що ніколи з ним не зіграю, адже Лео не збирався покидати Барселону. Кайфую від кожного моменту з ним. Він той, хто любить футбол. Мессі розмовляє з усіма, намагається адаптуватись по-своєму, навіть трішки сором'язливо. Але на полі він взагалі не соромиться нічого. Щось схоже було з Неймаром, як тільки він прийшов. Це було незвично, але Ліонель – це щось абсолютно інше. Це екстраординарно!

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