Форвард Жироны Артем Довбик продолжает собирать признание за выступления в Ла Лиге в сезоне 2023/24.

Ла Лига вместе с EAFC 24 (ранее – серия игр FIFA) обнародовала 15 игроков, которых выбрали лучшими по итогам этого сезона чемпионата Испании.

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В список попал и Артем Довбик. Украинец получил рейтинг 91 (максимальный – 99), который является одним из самых высоких в игре, но далеко не лучший среди других специальных карточек футболистов. Так в перечень попали: Беллингем, Винисиус (оба – Реал), Гризманн (Барселона), Вальверде (Реал), Левандовски (Барселона), Иско (Бетис), Рюдигер (Реал), Араухо, Гюндоган (оба – Барселона), Савио, Алейш Гарсия (оба – Жирона), Карвахаль (Реал), Симон (Атлетик).

К слову, Довбик является лучшим бомбардиром Ла Лиги с 20 голами за 34 поединка. Также Артем записал в свой актив 7 результативных передач.

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