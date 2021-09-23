Реал имеет два варианта с трансфером Йовича в АПЛ
18:38 - Читати українською
Андрей Ярмоленко может получить звездного партнера в Вест Хэме.
Форвард Реала Лука Йович находится в списке интересов Вест Хэма и Арсенала, сообщает AS.
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23-летний серб в команде Анчелотти выполняет роль запасного и еще ни разу в нынешнем сезоне не появлялся в стартовом составе "сливочных". Сам Лука тоже склоняется к отъезду из Мадрида, но его больше привлекает Бундеслига и Серия А.
Напомним, в 2019-м Реал приобрел Йовича у Айнтрахта за 63 млн евро.
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