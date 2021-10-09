Агент Фалі Рамадані працює над варіантами "втечі" сербського форварда з Реала, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Реал має два варіанти з трансфером Йовіча в АПЛ

Одним із таких є Інтер. Міланці ще влітку цікавились Йовічем, але до трансферу справа не дійшла. Шанси, що перехід відбудеться, цієї зими є, адже сам Лука хоче покинути Мадрид, де майже немає ігрової практики.

У поточному сезоні 23-річний нападник провів лише 84 хвилини на футбольному полі та відзначився асистом. Лука Йовіч повністю програє конкуренцію Каріму Бензема, в активі якого 10 матчів, 10 голів та 7 результативних передач.

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