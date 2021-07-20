Реал может отпустить Йовича в Интер
10:06 - Читати українською
Нападающий мадридского Реала Лука Йович может попробовать свои силы в Серии А.
Агент Луки Йовича Фали Рамадани контактировал с Интером о возможной аренды, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
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Отметим, что боссы Реала намерены избавиться от серба, чтобы пополнить клубный бюджет. Впрочем, предложений насчет полноценного трансфера мадридцы пока не получали.
К слову, последние полгода Йович провел в аренде в Айнтрахте, где сыграл 18 матчей и отметился 4 голами и 2 результативными передачами.
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