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Интер собирается перехватить Погба у Ювентуса и готов отдать одну из своих звезд

16:50 39 Читати українською
Интер собирается перехватить Погба у Ювентуса и готов отдать одну из своих звезд
Поль Погба / Reuters

Миланский Интер заинтересовался полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба и ради его трансфера готов попрощаться с Миланом Шкриняром или Иваном Перишичем, которые давно находятся в сфере интересов английского гранда.

"Нерадзурри" в зимнее трансферное окно попытаются подписать французского хавбека, сообщает Tuttosport.

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Потенциальный трансфер Погба на Джузеппе Меацца является идеей нового генерального директора Интера Джузеппе Маротты, который хорошо знаком с возможностями француза со времен его выступлений в Ювентусе.

Поскольку приобретение Поля Погба станет приоритетом в январе, то миланцы готовы включить в соглашение о переходе одного из своих игроков – центрбека Шкриняра или атакующего полузащитника Перишича. Оба давно находятся в шорт-листе наставника МЮ Жозе Моуринью.

Главным конкурентом Интера в борьбе за чемпиона мира станет Ювентус – бывший клуб Погба и Маротты, который якобы провел переговоры с Манчестер Юнайтед относительно будущего 25-летнего центрхава.

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