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Інтер збирається перехопити Погба в Ювентуса й готовий віддати одну зі своїх зірок

16:50 225 Читать на русском
Інтер збирається перехопити Погба в Ювентуса й готовий віддати одну зі своїх зірок
Поль Погба / Reuters

Міланський Інтер зацікавився півзахисником Манчестер Юнайтед Полем Погба й заради його трансферу готовий попрощатися з Міланом Шкріняром або Іваном Перішічем, які давно перебувають у сфері зацікавлень англійського гранда.

"Нерадзуррі" в зимове трансферне вікно спробують підписати французького хавбека, повідомляє Tuttosport.

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Потенційний трансфер Погба на Джузеппе Меацца є ідеєю нового генерального директора Інтера Джузеппе Маротти, який добре знайомий із можливостями француза з часів його виступів у Ювентусі.

Оскільки придбання Поля Погба стане пріоритетом у січні, то міланці готові включити в угоду про перехід одного зі своїх гравців – центрбека Шкріняра або атакувального півзахисника Перішіча. Обоє давно перебувають у шорт-листі керманича МЮ Жозе Моурінью.

Головним конкурентом Інтера в боротьбі за чемпіона світу стане Ювентус – колишній клуб Погба та Маротти, який нібито провів перемовини з Манчестер Юнайтед щодо майбутнього 25-річного центрхава.

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