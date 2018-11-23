Black Friday: потенциальные трансферы всех клубов Ла Лиги – Зинченко и Лунин в списках двух покупателей

"Черная пятница" – день больших приобретений за существенными скидками. Футбол также не остается в стороне от мировой традиции. Возможно, именно сегодня один из клубов испанской элиты провернет интересную сделку.

Барселона

Каталонский гранд попытается подписать центрального защитника. Приоритетная цель Барсы – 19-летний мегаталант Аякса Маттейс де Лигт. Амстердамцы вроде уже дали понять "кулес", что им не стоит надеяться на какие-то существенные скидки. Потенциальный трансфер оценивается в 60 млн евро.

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Кроме этого, Бартомеу продолжает грезить приобретением Фрэнки Де Йонга, которого уже называют новым Хави. Его переход стал бы вишенкой на торте зимних покупок "блаугранас".

Севилья

Наставник "рохибланкос" Пабло Мачин попросил руководство клуба усилить сразу несколько позиций. Андалусийцы существенно продвинулись в переговорах по возвращению из Лестера своего экс-капитана Висенте Иборры. Цетрбек и форвард довершают список зимних приоритетов Севильи.

Атлетико

У президента "матрасников" Энрике Сересо просто нет денег, чтобы ходить по "магазинам". Ограничения уровня зарплат заставляет мадридский клуб скорее продавать, чем покупать. Впрочем, Симеоне вовсе не упрекает руководство, ведь аргентинского специалиста полностью устраивает уровень 20-ти игроков первой команды.

Алавес

Фантастический прогресс команды Абелардо позволяет предположить, что зимой баски попытаются осуществить несколько точечных подписаний. "Лисы" ищут, прежде всего, достойную замену Марину и Брашанацу, которые слабо справляются с обязанностями левого защитника. Также Алавес просматривает ряд игроков на позицию центрального хава.

Эспаньол

Каталонцы, демонстрируя лучшие результаты в 21 веке, не требуют никаких усилений. Руководство "попугаев" уверяет, что клуб не собирается выходить трансферный рынок. Руби готов доработать сезон с теми футболистами, которые подняли команду на лидирующие позиции.

Реал Мадрид

Регулярные травмы в первой части сезона заставляют Флорентино Переса серьезно задуматься над приобретением нового центрального защитника. Потенциальным новичком "бланкос" может стать Марио Эрмосо с Эспаньола, который еще совсем недавно выступал за Кастилью.

Вальядолид

Клуб легендарного Роналдо находится в поисках центрфорварда. Сам "Зубастик" активно мониторит бразильский рынок, а фанаты команды просят о возвращении Хайме Маты с Хетафе.

Леванте

"Лягушки" намерены подписать зимой левого вингера Айнтрахта Талеба Тавату. Также наставник Левенте Пако Лопес хотел бы получить еще одного центрального защитника.

Жирона

Каталонский клуб, обескровленный травмами Мохики и Адая, ищет левого нападающего. Форвард Хетафе Иван Алехо – приоритет команды Сакристана.

Реал Сосьедад

Баски больше следят за собственной кантерой, чем за трансфертным рынком. 16-летний форвард Андер Барренетчеа – яркое подтверждение нового вектора политики сан-себастьянцив. Он уже привлекается к тренировкам с первой командой.

Хетафе

"Горожане" совсем не заинтересованы в зимнем шопинге. Даже несмотря на травму центрального хавбека Бергары Хетафе очень инертно ведет себя на рынке.

Бетис

"Огурцы" имеют достаточно средств для усиления двух позиций – левого защитника и центрального нападающего. Вполне вероятно, что Кике Сетьен снова попросит клуб вернуться к переговорам с Манчестер Сити о трансфере Александра Зинченко. Главным конкурентом украинца за возможность выступать на Бенито Вильямарин может стать фулбек Торино Алекс Беренгер.

Эйбар

Баски ищут замену травмированному голкиперу Марко Дмитровичу. Усилить вратарскую позицию команды из Ипуруа может Йоэль, который греет скамейку запасных Вальядолида.

Сельта

Галисийцы, имея в своем составе 24-х футболистов, стремятся разгрузить зарплатную ведомость. Следовательно, главная задача команды из Виго – продавать, а не покупать. Первые кандидаты на выход – Радоя и Мазан.

Валенсия

"Летучие мыши" не имеют особых потребностей подписывать новых исполнителей. Только потенциальный уход Джейсона Мурильо может заставить клуб Питера Лима начать поиски левого защитника.

Вильярреал

Зимой валенсийский клуб может потерять сразу двух хавбеков – Форналса и Сансоне. Первый имеет несколько серьезных предложений от больших клубов, а Барса вроде бы находится на поул-позишин. Если 22-летний универсал покинет команду, то "Желтая субмарина" вмешается в борьбу за Иборру.

Атлетик

"Львы" планируют осуществить три великих камбэка. На Сан Мамес могут вернуться Фернандо Льоренте (Тоттенхэм), Андер Эррера (МЮ) и Ибай Гомес (Алавес).

Леганес

Команда Андрея Лунина настроена подписать полузащитника и центрбэка. Не исключено также, что Лега попрощается с несколькими игроками. В частности, Бутарке может покинуть украинский голкипер, который испытывает недостаток игровой практики.

Райо Вальекано

"Пчелы" будут рады любому усилению. Мичел просто умоляет руководство подписать качественных игроков на каждую позицию. Ранее испанские сообщали, что Райо может пригласить Андрея Лунина, поскольку Гарсия и Димитревски откровенно проваливают сезон.

Уэска

Аутсайдер Примеры прекрасно понимает, что сохранить прописку в элите без существенного усиления вряд ли удастся. Приоритетная цель каталонцев – левый защитник.

По материалам издания Marca