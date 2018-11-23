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Зинченко в гостях у Ярмоленко, Барселона рискует потерять лидерство – топ-5 матчей евроуик-энда, которые надо видеть

21:00 188 Читати українською
Зинченко в гостях у Ярмоленко, Барселона рискует потерять лидерство – топ-5 матчей евроуик-энда, которые надо видеть
Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко не встретятся на поле в матче Вест Хэм – Манчестер Сити
Тарас Котив Тарас Котив

Барселона – Атлетико, матч украинцев в АПЛ и лондонское дерби. "Футбол 24" анонсирует самые ожидаемые матче европейского уик-энда, которые не стоит пропускать.

Вест Хэм – Манчестер Сити

24 ноября, 17:00. Лондон, стадион Олимпийский

Телетрансляция в Украине не предусмотрена, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: украинское дерби в АПЛ. Правда один из лидеров Вест Хэма Андрей Ярмоленко травмировался и не сыграет до весны 2019-го, а Александр Зинченко даже после травмы Менди может проиграть конкуренцию за место левого защитника другому номинальному полузащитнику Делфу. Да и без наших здесь есть, на что посмотреть. Мануэль Пеллегрини против своей бывшей команды и тренера, его заменившего Сабалета против бывших одноклубников. Наставники и клубы, которые любят играть зрелищно. Вест Хэм с 3-матчевой серией без поражений и Манчестер Сити, который никому не проигрывал еще в АПЛ 2018/19.

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Прогноз "Футбол 24": Вест Хэм будет достойно бороться, но нехватка Ярмоленко, а также форма и чемпионские амбиции команды Гвардиолы дадут о себе знать – 1:2.

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Шальке – Нюрнберг

24 ноября, 19:30. Гельзенкирхен, стадион Фелтинс Арена

Телетрансляция в Украине не предусмотрена, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Коноплянка имеет все шансы вернуться и закрепиться в основе хотя бы на ближайший месяц – эпидемия травм практически не оставляет Тедеско другого выбора в атаке. Команды делят последнее место над зоной вылета. Шальке, у которого худшая результативность в Бундеслиге, должен наконец-то порадовать своих болельщиков. Порадует ли новый капитан сборной Украины? Коно уже знает, как забивать Нюрнбергу, и умеет делать это красиво.

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Прогноз "Футбол 24": 3:1 – когда-то же действующих вице-чемпионов Германии должно прорвать! Соперник со второй худшей защитой сезона может в этом помочь.

Тоттенхэм – Челси

24 ноября, 19:30. Лондон, стадион Уэмбли

Телетрансляция в Украине не канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Лондон ждет дерби 3-й и 4-й команд АПЛ. Тоттенхэм имеет шанс обойти Челси, если победит. Защитники сборной Бельгии Вертонген и Алдервейрелд против ее креативного директора Эдена Азара. Челси, который не проигрывает в этом сезоне, гостит у команды Почеттино, которая за 12 туров ни разу не сыграла вничью. Ребята Сарри победят или какая-то из этих серий оборвется? Скучать не придется!

Прогноз "Футбол 24": 1:2 – Челси на последних секундах вырвет победу.

Атлетико – Барселона

24 ноября, 21:45. Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

Телетрансляция на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: лидер чемпионата Испании едет в гости к команде, которая отстает всего на очко. Что интересно, после домашнего поражения в прошлом туре у Барсы стало больше фиаско, чем у Атлетико, в Примере 2018/19. Лучшая испанская атака против наилучшей защиты. Если принимать во внимание только домашние игры, то команда Симеоне возглавляет турнирную таблицию: 16 очков из 18-и возможных. Барселона же выиграла лишь 1 из 3-х последних выездных матчей Ла Лиги, причем в Мадриде против аутсайдера Райо Вальекано, которому до 87-й минуты проигрывала 1:2.

Прогноз "Футбол 24": 1:1 – мадридцы поведут и долго будут рассчитывать на победу, но атакующего гения Барселоны хватит, чтобы по крайней мере не проиграть. На самые важные матчи сезона команда Вальверде настраивается очень достойно.

Были времена, когда Андрей Шевченко делал хет-трики за Милан против Лацио за менее чем полчаса

Лацио – Милан

25 ноября, 19:00. Рим, стадион Олимпико

Телетрансляция на канале "Футбол 2" (со второго тайма), текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: битва за Лигу чемпионов – четвертое место пока занимают лациали, но "россонери" от цели отделяет лишь 1 балл. Милан не имеет права проигрывать, ведь снизу постукивает еще и Рома, отставшая на каких-то 2 очка. Лацио проиграл другой миланской команде дома 0:3 на этом же стадионе. Очевидно, что коллектив Гаттузо – один из ключевых соперников в борьбе за 4-е место. Однако Милану будет не хватать в Риме удаленного Игуаина и трио травмированных центральных защитников. Как справится Рино?

Прогноз "Футбол 24": команды забьют 2 или 3 гола, но спрогнозировать победителя почти нереально. Это будет игра на 3 результата – кому больше повезет, тот и победит. Лацио дома или выигрывает, или проигрывает. Хотя ничья 1:1 также не кажется невероятным результатом.

Англия13 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Манчестер Сити: Суббота 24 ноября 2018

Вест Хэм
до матча
17
час
:
55
мин
Манчестер Сити
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