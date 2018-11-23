Зинченко в гостях у Ярмоленко, Барселона рискует потерять лидерство – топ-5 матчей евроуик-энда, которые надо видеть

Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко не встретятся на поле в матче Вест Хэм – Манчестер Сити

Барселона – Атлетико, матч украинцев в АПЛ и лондонское дерби. "Футбол 24" анонсирует самые ожидаемые матче европейского уик-энда, которые не стоит пропускать.

Вест Хэм – Манчестер Сити

24 ноября, 17:00. Лондон, стадион Олимпийский

Телетрансляция в Украине не предусмотрена, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: украинское дерби в АПЛ. Правда один из лидеров Вест Хэма Андрей Ярмоленко травмировался и не сыграет до весны 2019-го, а Александр Зинченко даже после травмы Менди может проиграть конкуренцию за место левого защитника другому номинальному полузащитнику Делфу. Да и без наших здесь есть, на что посмотреть. Мануэль Пеллегрини против своей бывшей команды и тренера, его заменившего Сабалета против бывших одноклубников. Наставники и клубы, которые любят играть зрелищно. Вест Хэм с 3-матчевой серией без поражений и Манчестер Сити, который никому не проигрывал еще в АПЛ 2018/19.

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Прогноз "Футбол 24": Вест Хэм будет достойно бороться, но нехватка Ярмоленко, а также форма и чемпионские амбиции команды Гвардиолы дадут о себе знать – 1:2.

| With all injuries confirmed, here’s how we predict the blues will line-up tomorrow at the London Stadium!



Three changes from the side that dismantled Manchester United with Zinchenko, @IlkayGuendogan and @LeroySane19 coming in!



Who starts for you? #WHUMCI pic.twitter.com/957kBt36YE — City Xtra (@City_Xtra) 23 ноября 2018 р. Фанаты Сити прогнозируют Зинченко в старте, хотя не все согласны

Шальке – Нюрнберг

24 ноября, 19:30. Гельзенкирхен, стадион Фелтинс Арена

Телетрансляция в Украине не предусмотрена, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Коноплянка имеет все шансы вернуться и закрепиться в основе хотя бы на ближайший месяц – эпидемия травм практически не оставляет Тедеско другого выбора в атаке. Команды делят последнее место над зоной вылета. Шальке, у которого худшая результативность в Бундеслиге, должен наконец-то порадовать своих болельщиков. Порадует ли новый капитан сборной Украины? Коно уже знает, как забивать Нюрнбергу, и умеет делать это красиво.

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Прогноз "Футбол 24": 3:1 – когда-то же действующих вице-чемпионов Германии должно прорвать! Соперник со второй худшей защитой сезона может в этом помочь.

Тоттенхэм – Челси

24 ноября, 19:30. Лондон, стадион Уэмбли

Телетрансляция в Украине не канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Лондон ждет дерби 3-й и 4-й команд АПЛ. Тоттенхэм имеет шанс обойти Челси, если победит. Защитники сборной Бельгии Вертонген и Алдервейрелд против ее креативного директора Эдена Азара. Челси, который не проигрывает в этом сезоне, гостит у команды Почеттино, которая за 12 туров ни разу не сыграла вничью. Ребята Сарри победят или какая-то из этих серий оборвется? Скучать не придется!

Прогноз "Футбол 24": 1:2 – Челси на последних секундах вырвет победу.

Атлетико – Барселона

24 ноября, 21:45. Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

Телетрансляция на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: лидер чемпионата Испании едет в гости к команде, которая отстает всего на очко. Что интересно, после домашнего поражения в прошлом туре у Барсы стало больше фиаско, чем у Атлетико, в Примере 2018/19. Лучшая испанская атака против наилучшей защиты. Если принимать во внимание только домашние игры, то команда Симеоне возглавляет турнирную таблицию: 16 очков из 18-и возможных. Барселона же выиграла лишь 1 из 3-х последних выездных матчей Ла Лиги, причем в Мадриде против аутсайдера Райо Вальекано, которому до 87-й минуты проигрывала 1:2.

Прогноз "Футбол 24": 1:1 – мадридцы поведут и долго будут рассчитывать на победу, но атакующего гения Барселоны хватит, чтобы по крайней мере не проиграть. На самые важные матчи сезона команда Вальверде настраивается очень достойно.

Лацио – Милан

25 ноября, 19:00. Рим, стадион Олимпико

Телетрансляция на канале "Футбол 2" (со второго тайма), текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: битва за Лигу чемпионов – четвертое место пока занимают лациали, но "россонери" от цели отделяет лишь 1 балл. Милан не имеет права проигрывать, ведь снизу постукивает еще и Рома, отставшая на каких-то 2 очка. Лацио проиграл другой миланской команде дома 0:3 на этом же стадионе. Очевидно, что коллектив Гаттузо – один из ключевых соперников в борьбе за 4-е место. Однако Милану будет не хватать в Риме удаленного Игуаина и трио травмированных центральных защитников. Как справится Рино?

Прогноз "Футбол 24": команды забьют 2 или 3 гола, но спрогнозировать победителя почти нереально. Это будет игра на 3 результата – кому больше повезет, тот и победит. Лацио дома или выигрывает, или проигрывает. Хотя ничья 1:1 также не кажется невероятным результатом.