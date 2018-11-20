Ювентус провел переговоры с Манчестер Юнайтед относительно будущего Погба

Трансферная сага о потенциальном возвращением Погба в Серию А продолжается.

Во время визита "красных дьяволов" в Турин в рамках группового этапа Лиги чемпионов представители "бьянконери" обсудили с Манчестер Юнайтед будущее француза на Олд Траффорд и возможность возвращения Поля в Италию, сообщает Metro.

Погба стремится вернуться в Ювентус, – CdS

Отмечается, что Погба практически требует МЮ продать его в Ювентус, однако представители итальянского клуба попросили хавбека более сдержанно реагировать на возможность возвращения в Юве, чтобы не напрягать атмосферу внутри манкунианского коллектива.

В последние месяцы активно распространяются слухи о возможном возвращении француза в Ювентус из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью, при том что Поль является вторым бомбардиром Юнайтед в сезоне 2018/2019.

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