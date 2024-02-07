Интер Майами и Виссел Кобе 7 февраля сыграли товарищеский матч в Японии. Счет и обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 7 февраля 2024 года

Виссел Кобе – Интер Майами – 0:0

Интер Майами продолжает турне по Азии. После поражений от Аль-Хиляля (3:4), Аль-Насра (0:6) и победы над сборной звезд Гонконга, Лионель Месси и компания в Токио противостояли Виссел Кобе – чемпиону Японии-2023 и бывшей команде Андреса Иньесты.

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Аргентинец, который пропустил последний матч из-за травмы и вынужден был оправдываться из-за своего невыхода на поле, начал игру в запасе. Как и украинский защитник Сергей Кривцов, который в предыдущем спарринге тоже получил повреждение.

Первый тайм завершился без голов, но с травмой. Серхио Бускетс уже на 25-й минуте покинул поле, получив повреждение. Наибольшее счастье за первую половину игры японские фанаты получили, когда на экране показали Месси.

После перерыва супершанс имели футболисты Виссел Кобе, но кипер американцев Дрейк Коллендер стал настоящим героем, отбив несколько ударов подряд. На 60-й минуте таки вышел Лео Месси, который сразу осчастливил не только фанатов, но и одного из игроков Виссел Кобе, пожав ему руку.

دخول الاسطورة وصخب الجمهور pic.twitter.com/0vwJZZt2sO — Messi World (@M10GOAT) February 7, 2024

С выходом аргентинца Интер Майами сразу заиграл острее. Месси несколько раз обыгрался с партнерами, демонстрировал фирменный дриблинг, а на 79-й минуте был очень близок к забитому мячу. Аргентинец вышел практически один на один, но с его ударом справился кипер, а с добиванием – защитник, который вынес мяч с линии ворот. Это был лучший момент, чтобы таки изменить нули на табло. Не получилось. Голов зрители так и не увидели – 0:0. Сергей Кривцов на поле не появился.

Следующий товарищеский матч Интер Майами сыграет 16 февраля. Соперником станет аргентинский Ньюэллс Олд Бойс – знаковая команда для Лионеля Месси. Именно там легендарный аргентинец начинал свою карьеру, а в 13-летнем возрасте переехал в Барселону.

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