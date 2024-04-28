Легенда мюнхенцев считает, что немецкий специалист не умеет работать с теми игроками, которые есть в его распоряжении, и поэтому хочет трансферов.

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"Тухель не думает, что сможет улучшить Дэвиса, Павловича или Мусиала. Если это не сработает, он считает, что нужно купить другого", – цитирует Хенесса Фабрицио Романо.

Тренер Баварии резко ответил почетному президенту и выразил свое недовольство его слова:

"Это так далеко от реальности, что я даже не знаю, как на это ответить. У меня задета тренерская честь. Если мы что-то и доказали за последние 15 лет, так это то, что игрокам из академии всегда есть место в нашей команде, если они показывают хорошие результаты. Я не очень понимаю эти заявления Ули. Я думаю, что это абсолютно безосновательно", – приводит слова Тухеля инсайдер.

Напомним, что немецкий специалист покинет команду летом. Бавария до сих пор официально не представила нового тренера.

Мюнхенцы сыграют 30 мая с Реалом в полуфинале Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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