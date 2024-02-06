Нападающий Лионель Месси был вынужден объяснять таиландским болельщикам, почему не сыграл в составе Интера Майами против сборной из местной лиги.

В воскресенье, 4 февраля, Интер обыграл сборную чемпионата Таиланда со счётом 4:1 на глазах у почти 40 тысяч болельщиков. Однако капитан сборной Аргентины Лионель Месси остался на скамейке запасных из-за проблемы с подколенным сухожилием. Во втором тайме этой встрече на стадионе раздался свист и скандирования "Мы хотим Месси" и "Верните деньги". Болельщики заплатили за билеты более 1000 гонконгских долларов (118 евро).

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Правительство Гонконга заявило, что с Интером был заключен контракт, согласно которому Лео должен был сыграть не менее 45 минут. "Я всегда хочу играть, особенно в тех играх, когда мы куда-то путешествуем – люди хотят смотреть на нас. К сожалению, подобное случается в футболе. Это может случиться в любом матче. Надеюсь, мы сможем вернуться в Гонконг и сыграть там ещё одну игру", – отметил Месси.

В среду, 7 февраля, Интеру предстоит сыграть в Токио товарищеский матч против чемпиона Японии Виссел Кобе. "Не знаю, смогу ли я выйти на поле на этот раз, но я чувствую себя намного лучше и очень хочу сыграть", – цитирует Месси ВВС.

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