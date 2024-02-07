Інтер Маямі та Віссел Кобе 7 лютого зіграли товариський матч у Японії. Рахунок і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 7 лютого 2024

Віссел Кобе – Інтер Маямі – 0:0

Інтер Маямі продовжує турне Азією. Після поразок від Аль-Хіляля (3:4), Аль-Насра (0:6) і перемоги над збірною зірок Гонконгу, Ліонель Мессі та компанія у Токіо протистояли Віссел Кобе – чемпіону Японії-2023 і колишній команді Андреса Іньєсти.

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Аргентинець, який пропустив останній матч через травму і змушений був виправдовуватися через свій невихід на поле, розпочав гру в запасі. Як і український захисник Сергій Кривцов, який у попередньому спарингу теж отримав пошкодження.

Перший тайм завершився без голів, але з травмою. Серхіо Бускетс вже на 25-й хвилині залишив поле, отримавши пошкодження. Найбільше щастя за першу половину гри японські фанати отримали, коли на екрані показали Мессі.

По перерві супершанс мали футболісти Віссел Кобе, але кіпер американців Дрейк Коллендер став справжнім героєм, відбивши кілька ударів поспіль. На 60-й хвилині таки вийшов Лео Мессі, який одразу ощасливив не тільки фанатів, а й одного з гравців Віссел Кобе, потиснувши йому руку.

دخول الاسطورة وصخب الجمهور pic.twitter.com/0vwJZZt2sO — Messi World (@M10GOAT) February 7, 2024

З виходом аргентинця Інтер Маямі одразу заграв гостріше. Мессі кілька разів обігрався з партнерами, демонстрував фірмовий дриблінг, а на 79-й хвилині був дуже близький до забитого м'яча. Аргентинець вийшов практично сам на сам, але з його ударом впорався кіпер, а з добиванням – захисник, який виніс м'яч з лінії воріт. Це був найкращий момент, щоб таки змінити нулі на табло. Не вийшло. Голів глядачі так і не побачили – 0:0. Сергій Кривцов на полі не з'явився.

Наступний товариський матч Інтер Маямі зіграє 16 лютого. Суперником стане аргентинський Ньюеллс Олд Бойс – знакова команда для Ліонеля Мессі. Саме там легендарний аргентинець розпочинав свою кар'єру, а в 13-річному віці переїхав до Барселони.

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