Интер Майами после унизительного поражения от Аль-Насра встретился со сборной звезд чемпионата Гонконга.

Товарищеский матч

Звезды чемпионата Гонконга – Интер Майами – 1:4

Голы: Аниер, 43 – Тейлор, 40, Сандерленд, 50, Кампана, 56, Сейлор, 85

Местных фанатов постигло огромное разочарование – Лионеля Месси не было даже в заявке, а Луис Суарес просидел весь матч в запасе. Когда на 30-й минуте травму получил еще и Сергей Кривцов, то можно было уходить с трибун.

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Впрочем, именно после схода украинца началась голевая феерия. Интер Майами чуточку реабилитировался после избиения от Аль-Насра, одержав свою разгромную победу 4:1. Голом и ассистом отметился запасной центрбек Райан Сейлор, который заменил Кривцова.

Впереди у Интера еще 2 спарринга, а 22 февраля открывается официальный сезон МЛС матчем против Реала Солт Лейк.

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