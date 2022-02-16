Нерадзурри вернулись в плей-офф ЛЧ после 10 лет отсутствия. Стилистически и статистически миланцы демонстрируют тот же футбол, что и при Антонио Конте, хотя в некоторых аспектах Симоне Индзаги сделал Интер даже лучше – в частности, тактически коллектив стал более гибким. Впрочем, "змеям" очень не повезло со жребием, ведь они попали на одного из сильнейших соперников.

Ливерпуль по всем атакующим метрикам входит в топ-3 команд Европы, а к матчу в Милане мерсисайдцы подошли без кадровых потерь. Тем не менее, Юрген Клопп несколько удивил стартовым составом, оставив в запасе Матипа и доверив место в полузащите Эллиоту. Интер же остался без Бареллы (его заменил Видаль), Корреа и Весино. К счастью для хозяев, от повреждения успел восстановиться Бастон, попавший в старт.

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Первый тайм можно разделить на три игровых периода. До 16-й минуты команды присматривались друг к другу, пытаясь играть в свой футбол. Ливерпуль владел мячом (58% времени), а Интер грамотно оборонялся контролируя пространство и убегая в контратаки. По моментам миланцы опередили соперника на малость.

Мерсисайдцы могли открыть счет в результате подачи Робертсона с углового, которую замкнул Мане (мяч просвистел над перекладиной), а "нерадзурри" провели два опасных удара. Так, на 6-й минуте Лаутаро пробил из-за пределов штрафной мимо дальней штанги, а на 15-й Чалханоглу ворвался на левый край штрафной и пробил в перекладину.

Во второй трети первого тайма Интер начал больше владеть мячом (дошло до 58%), однако в большинстве своем этот контроль был стерильным и проходил на собственной трети поля. Ливерпуль начал душить итальянцев – у хозяев исчезла комбинационная работа в центре поля, а Видаль и Чалханоглу вообще не вылезали из единоборств и подкатов. В одном из эпизодов креативный Хакан даже спас от гола, выбив кросс Салаха в центр штрафной. Одинокий Эллиот готов был выходить один на один.

В этот период апеннинцы вообще не появлялись у чужих ворот. Ливерпуль же имел две классные возможности открыть счет: после подачи с углового на 25-й минуте Мане принял скидку от Конате и пробил в падении через себя (мяч попал в наружную сторону сетки), а на 30-й Александер-Арнольд бахнул со стандарта – мимо левой девятки!

Перед перерывом Интер ожил, начав высоко накрывать мерисайдцев и смело раскатывая мяч на чужой половине. К сожалению, этот период стал самым скучным – кроме подачи с углового, которую неудачно замкнул Шкриньяр, нечего и вспомнить. В конце концов команды отправились отдыхать при нулях на табло.

В раздевалке Юрген Клопп провел замену, выпустив Фирмино вместо инертного Жоты, однако в начале второго тайма Бобби себя никак не проявил. Интер окончательно захватил инициативу в матче, организовывая атаку за атакой – особенно активным был левый фланг, где разрывал Перишич. Пролемой выступало завершение. За стартовые 15 минут второго тайма у миланцев можно вспомнить только два очень неточных дальних удара и кросс от Перишича, до которого немного не дотянулся Лаутаро. Кроме того, Джеко реализовал выход один в один, однако его гол не засчитали из-за офсайда.

Встревоженный Юрген Клопп вынужден был внести серьезные коррективы в игру. Решение немца оказалось радикальным – на 60-й минуте он снял с игры Эллиота, Мане и Фабинью, выпустив Хендерсона, Диаса и Кейта. Этот ход мог принести успех: на 63-й минуте Диас принял классную передачу от Трента и пробил с края штрафного метров с восьми (Шкриньяр в последний момент заблокировал удар), а на 67-й он же с левого угла штрафной пробил в дальнюю девятку – получилось слишком высоко.

Симоне Индзаги на 70-й минуте ответил заменой Мартинеса, выпустив Санчеса. Еще через минуту Джеко запорол контратаку 2-в-2, вместо удара выполнив неудачный прострел (Трент заблокировал его), а на 73-й забивать мог Дюмфрис – Дензел замкнул подачу на ближнюю штангу, но мяч прошел над воротами. Как надо выполнять в таких эпизодах, показал Фирмино: при навесе Робертсона с корнера на ближнюю штангу Бобби отклеился от Бастона и пробил головой точно в дальний угол – без шансов для Хандановича. 1:0! Шла 75-я минута...

Интер пошел спасать матч, едва не сравняв счет на 80-й минуте в результате мощного выстрела Перишича с линии штрафной. Сфера пролетела рядом со штангой. Впрочем, за несколько минут до этого Ливерпуль мог закрывать игру (Де Врей в последний момент перехватил скидку под удар Диаса), а на 83-й "Джузеппа Меацца" затих – мерсисайдцы забили во второй раз.

Александер-Арнольд выполнил подачу, Ван Дейк сбросил мяч в штрафную площадь, а Кейта пропустил его на Салаха. Мохамед же пробил из-под нескольких защитников – получилось слабо и почти по центру, но Ханданович не успел среагировать. Он не видел момента удара. 0:2.

Интер пытался спастись. Симоне Индзаги бросил в бой все резервы, выпустив Раноккию, Гальярдини, Дармиана и Димарко, но создать хотя бы один момент нерадзурри не смогли. Финальный свисток зафиксировал победу Ливерпуля на классе.

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