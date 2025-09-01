Олимпиакос на своем официальном сайте объявил о подписании Мехди Тареми. Он перешел в греческую команду за 2,5 млн евро и подписал двухлетний контракт. Этот трансфер состоялся в рамках омоложения Интером состава – клуб решил избавиться от некоторых возрастных игроков.

Жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов-2025/26 – Забарный, Трубин, Яремчук и другие украинцы получили соперников

33-летний Тареми провел в Интере один сезон. Он сыграл за команду 43 матча, в которых забил 3 мяча и оформил 9 голевых передач. Как правило, иранец выходил на замену.

Ранее Тареми забил 91 гол и оформил 56 ассистов в 182 матчах за Порту.

В составе Олимпикоса играет украинский форвард Роман Яремчук.

Интер уничтожил Торино – парад индивидуальных ошибок, дубль Тюрама, гол новичка