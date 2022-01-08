Капитан и лидер Наполи Лоренцо Инсинье проводит в Неаполе последний сезон. Летом его ждет путешествие за океан.

30-летний чемпион Европы подписал предварительный контракт с Торонто, который вступит в силу 1 июля 2022-го, сообщает пресс-служба канадского клуба.

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В конце сезона у Лоренцо завершится соглашение с Наполи, поэтому он переедет за океан свободным агентом. Его контракт с новым клубом рассчитан до 2026 года. По слухам, канадцы подкупили Инсинье большой зарплатой: 11 миллионов евро в год и еще 4,5 миллиона в виде бонусов.

Напомним, итальянец является воспитанником Наполи, а за основную команду выступает с 2010-го. В этом сезоне нападающий принял участие в 16-ти матчах итальянской Серии А, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Минувшим летом Инсинье триумфовал на Евро-2020 со сборной Италии.

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