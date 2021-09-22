Агенти – важлива частина футбольної індустрії. Без їхньої участі не обходиться жоден трансфер. Інколи вони мають більший вплив за самих гравців, навіть зіркових. Якщо шлях до серця чоловіка лежить через шлунок, то у випадку з представниками футболістів – це смачні комісійні. Клуби чудово розуміють, що задоволення фінансових апетитів Райоли чи Мендеша гарантує 90% успіху.

Агент Роналду ще до повернення в Манчестер Юнайтед намагався організувати португальцю сенсаційний трансфер

У 2019-му, за рік до пандемії, було опубліковано дослідження, яке демонструє, що агентам дісталося 590 мільйонів євро від трансферних операцій. Однак, з 1 січня 2022 року правила гри стануть жорсткішими. Отримати агентську ліцензію буде не так вже й просто. Крім цього, передбачені серйозні санкції за представництво неповнолітніх або інші порушення. Та найбільші зміни мали б торкнутися доходів так званих “посередників”. Не більше 10% комісійних від загальної суми трансферу та ще 3% від зарплатні гравця у новому клубі.

Звісно, що великі агентства, які поступово монополізують ринок, не збираються іти на прив’язі ФІФА. Ба більше, чимало з них вже пригрозили Інфантіно судами. Концентрація зірок навколо великих агентів справді вражає. Мендеш і Райола – справжні майстри у цьому ремеслі. Так би мовити, кити трансферної екосистеми. Перший репрезентує Кріштіану Роналду, а другий – завжди в епіцентрі скандальних переходів. Та вони не єдині. Американська компанія Wasserman може похвалитися найвищою вартістю своїх клієнтів. ICM Stellar Sports, дітище Джо Барнетта, теж не відстає від конкурентів.

Wasserman

Влітку 2020-го американці зайшли на іспанський ринок, придбавши агентство Top Value з центральним офісом у Валенсії. Їм одразу ж дісталися кілька хороших “активів”: Хайме Доменех, Грімальдо, Порту або той же Іборра. Саме звідси поширювалася експансія на решту Європи. Зазначимо, що Wasserman опікується не лише футболістами, серед їхніх клієнтів – зірки НБА (Рассел Вестбрук, Клей Томпсон, Домантас Сабоніс) й популярні музиканти (Дрейк, Ед Ширан, Біллі Айліш).

Зараз на контрактах з Wasserman – 708 футболістів, трансферна вартість яких складає 1 млрд 440 млн євро (дані Transfermarkt – прим.ред). Сюди ж потрібно додати відомих наставників і функціонерів. Куман, Ван дер Сар, Едді Хау, Джеррард або Коку довірились якраз заокеанським партнерам.

Топ-10 найдорожчих гравців

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ICM Stellar Sports

Джо Барнетт регулярно з'являється в іспанській пресі. Майже кожен його коментар – це гарантія скандального заголовка. 71-річний бізнесмен здобув світову популярність завдяки трансферу Гарета Бейла в Мадрид за понад 100 мільйонів євро. Він був ключовою фігурою у непростих перемовинах Флорентіно з босом "шпор" Леві. Проте, нині харизматичний засновник ICM Stellar Sports – один з найбільших ворогів президента Реала, який вже кілька років не може позбутися зіркового "гольфіста". Барнетт твердо стоїть на своєму: "Бейл не піде до завершення контракту".

Як і конкуренти з Wasserman, він не обмежується лише футболом. Барнетт, який починав із зірки крикету Браяна Лари, залучив до свого агенства сотні професіоналів з футболу, легкої атлетики, боксу, регбі та NFL. Довгі щупальці ICM Stellar дісталися й кіберспорту. Якщо ж говорити лише про гру №1, то активи Барнетта давно перевалили за мільярд євро (1.114). Зрештою, рекордний трансфер в історії АПЛ – Джек Гріліш в Манчестер Сіті – був би неможливим без участі старого доброго Джо.

Топ-10 найдорожчих гравців

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Gestifute

Жорже Мендеш не потребує особливого представлення. Якби агентам роздавали "Золоті м'ячі", 55-річний португалець отримав би їх не менше за свого зіркового клієнта – Кріштіану. Саме португальська Gestifute займалась трансферами Рона у Реал, Ювентус і Манчестер Юнайтед. Останню операцію було зреалізовано у рекордно короткі терміни, ба більше, уже немолодому Крішу вибили найбільшу зарплату в АПЛ.

Gestifute працює переважно з піренейцями і латиноамериканцями. Найбільш яскравий приклад – Вулверхемптон. У 2016-му "волоцюг" підібрала компанія FOSUN Internacional, тісно пов’язана з Мендешем. Запрошення кількох якісних португальців відразу принесло хороші дивіденди. Зараз команда з Молінью – міцний середняк АПЛ. Погоду тут роблять одразу 9 (!) представників найзахіднішої країни Старого Світу.

Топ-10 найдорожчих гравців

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Міно Райола

Ібра, Холанд, Де Лігт, Верратті, Погба... Опальний італієць працює з найкращими гравцями планети, отримуючи водночас непристойно великі комісійні. Хакерам Football Leaks вдалося з'ясувати, що лише на трансферах шведа (Барселона), нідерландця (Ювентус) та француза (МЮ) Райола заробив 48 млн євро. І це коли ще було? Відтоді ставки зростають у геометричній прогресії. Подейкують, що минулого літа жадібний товстун вимагав у Челсі аж 35 мільйонів за організацію переходу Холанда. Досі сумніваєтесь у доцільності нововведень ФІФА?

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"Він – мов скалка в дупі", – сказав якось бос Наполі Ауреліо Де Лаурентіс. Натомість головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола, який частенько піддавався публічним нападкам Райоли, вибухнув у 2018-му: "Два місяці тому він запропонував мені Погба та Мхітаряна. Навіщо ти це робиш? Якщо я погана людина, ти повинен захищати своїх гравців і не посилати їх до злої собаки. Порівнювати себе з собакою – неправильно. Треба більше поважати собак". Звісно, ​​у Райоли траплялися розбіжності й з власними футболістами – Інсіньє, Лукаку або Гамшік підшукали собі інших агентів.

Топ-10 найдорожчих гравців

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CAA Base Ltd

Британське агенство поступається за популярністю майже усім конкурентам і його складніше асоціювати з якимось конкретним гравцем. Утім, компанія, що народилася ще у 97-му, розростається з метеоритною швидкістю. У них є офіси в Парижі, Мілані, Мадриді, Португалії, Бельгії, Японії, Австралії, США, Бразилії та Уругваї. Та все ж основний напрямок – Велика Британія.

CAA Base Ltd представляє понад триста осіб, включаючи гравців, тренерів, спортивних директорів та експертів. Влітку 2017-го вони взяли участь у 15% трансферів команд АПЛ. "Я був у CAA з 17 років, і вони підтримували мене як на полі, так і поза ним", – розповідає Кайл Волкер, який три роки тому перебрався у Ман Сіті з Тоттенхема за 52 млн євро.

Топ-10 найдорожчих гравців

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За матеріалами AS і Transfermarkt

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