Челси определит судьбу Почеттино летом – тренеру Мудрика озвучили главную цель за два тура до завершения АПЛ
Руководство Челси поставило перед главным тренером Маурисио Почеттино сложную задачу.
Аргентинский тренер во главе "синих" начал неудачно. Контракт Маурисио Почеттино с Челси рассчитан до 2025 года и имеет опцию продления. Как информирует журналист Дэвид Орнстейн, руководство "синих" может уволить специалиста, если он не выполнит одно условие.
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"Ситуация с Маурисио Почеттино будет пересмотрена летом. Челси требует, чтобы они квалифицировались в ЛЧ – но через Лигу Европы, а не через Лигу конференций.
Когда вы видите такие имена, как Конте, Моуринью, Ханси Флик и Рубен Аморим, связанные с Челси, я уверен, что они возглавят клуб, если появится вакансия – но ее пока нет", – рассказал Орнстейн в интервью NBCSportsSoccer.
Победа в Лиге Европы дает право сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов, но для этого нужно получить путевку во второй по значимости европейский турнир.
Сейчас Челси находится на седьмом месте с 54 очками после 36 туров АПЛ. От пятой строчки, которая дает право сыграть в ЛЕ, лондонцы отстают на шесть очков.
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