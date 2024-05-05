Аргентинский тренер во главе "синих" начал неудачно. Контракт Маурисио Почеттино с Челси рассчитан до 2025 года и имеет опцию продления. Как информирует журналист Дэвид Орнстейн, руководство "синих" может уволить специалиста, если он не выполнит одно условие.

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"Ситуация с Маурисио Почеттино будет пересмотрена летом. Челси требует, чтобы они квалифицировались в ЛЧ – но через Лигу Европы, а не через Лигу конференций.

Когда вы видите такие имена, как Конте, Моуринью, Ханси Флик и Рубен Аморим, связанные с Челси, я уверен, что они возглавят клуб, если появится вакансия – но ее пока нет", – рассказал Орнстейн в интервью NBCSportsSoccer.

До речі, у понеділок 6 травня в АПЛ Крістал Пелас прийматиме Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: лондонці переможуть вдома іменитого суперника. Коефіцієнт на перемогу Пелас – 2,34. Звитягу МЮ оцінили у 2,95. У нічию вірять найменше – 3,91. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,53, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,6.

Победа в Лиге Европы дает право сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов, но для этого нужно получить путевку во второй по значимости европейский турнир.

Сейчас Челси находится на седьмом месте с 54 очками после 36 туров АПЛ. От пятой строчки, которая дает право сыграть в ЛЕ, лондонцы отстают на шесть очков.

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