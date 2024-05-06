"Завтрашний день будет решающим. Ответный матч не станет одним из многих, он будет особенным. Атмосфера в Дортмунде была очень хорошей, и здесь, я надеюсь, она будет такой же. "On va gagner" ("Мы собираемся победить", – прим.), – единственная фраза, которую я знаю по-французски. Мне нравится, как она звучит с моим астурийским акцентом.

"У Луиса Энрике есть яйца": чемпион мира раскритиковал Мбаппе и поддержал тренер ПСЖ

Как нам отыграться? Два гола забиваются даже за три секунды. Но пропустить тоже можно дважды за три секунды, как мы видели это в матче с Барселоной. Не обязательно забивать дважды, можно забить и один мяч. Думаю, ответная игра с Боруссией будет похода на первый матч в Дортмунде. Я ежедневно анализировал поражение в первой встрече, я сделал этот анализ своей идеей фикс. Всегда есть возможности для совершенствования, и мы над этим работали", – цитирует Энрике Marca.

ПСЖ стал чемпионом Франции, даже не выходя на поле – Лион подарил парижанам 12 титул в Лиге 1