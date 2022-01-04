Инсинье летом покидает Наполи после истечения срока контракта. Итальянец на правах свободного агента перейдет в Торонто. Стороны уже согласовали все детали и вскоре объявят о трансфере официально, сообщает Фабрицио Романо.

По информации Sky Italia, Инсинье на неделе подпишет с Торонто контракт на 5 с половиной лет – с июля 2022-го по декабрь 2027-го. Канадцы подкупили звездного футболиста зарплатой: 11 млн евро в год + 4,5 млн в виде бонусов.

Инсинье выступает за основную команду Наполи с 2009 года. В этом сезоне нападающий принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Минувшим летом Инсинье стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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