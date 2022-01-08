Капітан та лідер Наполі Лоренцо Інсіньє проводить у Неаполі останній сезон. Влітку на нього чекає подорож за океан.

30-річний чемпіон Європи підписав попередній контракт із Торонто, який вступить у дію 1 липня 2022-го, повідомляє прес-служба канадського клубу.

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Наприкінці сезону в Лоренцо завершиться угода з Наполі, а тому він переїде за океан вільним агентом. Його контракт з новим клубом розрахований до 2026 року. За чутками, канадці підкупили Інсіньє великою зарплатнею: 11 мільйонів євро на рік та ще 4,5 млн у вигляді бонусів.

Нагадаємо, італієць є вихованцем Наполі, а за основну команду виступає з 2010-го. Цього сезону нападник взяв участь у 16-ти матчах італійської Серії А, забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач. Минулого літа Інсіньє тріумфував на Євро-2020 зі збірною Італії.

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