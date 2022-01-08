Андрей Шевченко утратил очередную цель. Нападающий Кшиштоф Пйонтек выбрал другой клуб Серии А для продолжения карьеры.

26-летний форвард стал игроком Фиорентины, сообщает пресс-служба клуба . Он перебрался в Италию на правах аренды из Герти и выбрал 19 номер.

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В футболке "фиалок" Пйонтек будет выступать до конца текущего сезона. Если же выступления Кшиштофа устроят тренеров и руководство, клуб сможет выкупить поляка. Соответствующий пункт прописан в договоре аренды.

Кроме Фиорентины, на форварда охотилась Дженоа украинского тренера Андрея Шевченко, предлагавшая за него 17 миллионов евро.

Напомним, Кшиштоф Пйонтек отлично провел в Генуе сезон 2018/19, после чего его приобрел Милан. Заиграть в гранде Кшиштофу не удалось, а год спустя его продали в Герту. За "Старую Леди" форвард в этой кампании провел всего 358 минут, в которых отличился голом и ассистом.