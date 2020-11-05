Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не верит в конспирологию от легенды "красных дьяволов" Роя Кина.

"Я отказываюсь комментировать такие вещи. Подобные мысли высказываются постоянно. Нужно оставаться сильным.

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Клуб нанял меня для работы, и я делаю ее в меру своих возможностей вместе со своим штабом", – цитирует Сульшера издание Goal.

Напомним, после поражения в последнем туре АПЛ от Арсенала (0:1) Рой Кин сравнил Уле Гуннара с экс-тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью, заявив, что "игроки МЮ бросили своего предыдущего тренера, Моуринью, под колеса автобуса и с Сульшером поступят так же".

К слову, в матче 3-го тура Лиги чемпионов "красные дьяволы" на выезде уступили дебютанту турнира Истанбул Башакшехир, что, однако, не помешало им остатся на первой строчке турнирной таблицы группы Н.

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