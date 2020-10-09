"То, как Юнайтед сыграл с Тоттенхэмом – это позор. Все мы знаем, что такое футбол, и у всех нас были плохие дни, но некоторые игроки Манчестера опозорили клубную эмблему.

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В целом я думаю, что это будет стоить Сульшеру работы. Учитывая то, что за футболисты в его распоряжении. Как я уже говорил, они бросили своего предыдущего тренера, Моуринью, под колеса автобуса и с Сульшером поступят так же", – цитирует Кина Goal.

После трех туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 16-й строчке.

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