Голкипер Реала Андрей Лунин поделился впечатлениями от победы над Баварией (2:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

Украинский вратарь вышел в стартовом составе на матч против мюнхенцев в самом престижном турнире. Реал пропустил гол, но до конца игры Хоселу удалось забить два мяча и обеспечить "сливочным" путевку в финал. Лунин поделился своими эмоциями после игры.

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"Какая волшебная ночь на Бернабеу. Спасибо вам, мадридисты. Идем за 15-м (прим. трофеем в Лиге чемпионов)", – написал украинец в своих соцсетях.

Напомним, что Реал сыграет в финале против Боруссии Д. Матч запланирован на 2 июня и он состоится на Уэмбли.

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