"Команда уже давно выступает нестабильно, это началось еще до Уле. Когда Сульшер пришел, у команды была замечательная серия, и он получил работу. Сложно было не дать ему работу после таких результатов. Но я считаю, что совет директоров запаниковал. Все болельщики скандировали его имя и призвали сделать Сульшера главным тренером на постоянной основе. Они так и сделали.

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Думаю, стоило дождаться конца сезона. Нужно было позволить Сульшеру остаться в качестве исполняющего обязанности до конца сезона. Тогда они могли бы найти лучшего кандидата.

Я не говорю, что Уле – не лучший человек для этой работы. В прошлом сезоне он привел МЮ к третьему месту. Это было прекрасное достижение. Но я сравниваю нынешний клуб с тем, за который играл сам. Соперники нас боялись. Многие команды проигрывали ещё до нашего выхода на поле. Дома и на выезде соперники нас просто боялись. Сейчас я такого не вижу", – цитирует Инса издание Ladbrokes.

Напомним, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Сульшера уступили новичку турнира Истанбул Башакшехир (1:2). В турнирной таблице АПЛ "красные дьяволы" после 7 туров занимают 15-ю строчку.

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