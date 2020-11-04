Лига чемпионов, 3 тур

Башакшехир – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Ба, 13, Вишча, 40 – Марсьяль, 43

Зенит – Лацио – 1:1

Голы: Ерохін, 32 – Кайседо, 82

Барселона – Динамо: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЛЧ

Барселона – Динамо – начало игры в 22:00

Челси – Ренн – начало игры в 22:00

Севилья – Краснодар – начало игры в 22:00

Брюгге – Боруссия Д – начало игры в 22:00

Ференцварош – Ювентус – начало игры в 22:00

РБ Лейпциг – ПСЖ – начало игры в 22:00

Две неожиданные победы над ПСЖ и РБ Лейпциг позволяли Манчестер Юнайтед ехать в Стамбул, не испытывая дополнительного давления. Похоже, это сыграло с командой Сульшера злую шутку. Хотя гости легко завладели контролем и территорией, Башакшехир довольно быстро нашел слабые места соперника. Защитники МЮ действовали дезорганизовано и поплатились за это на 13-й минуте. Демба Ба убежал на свидание с голкипером еще из собственной половины и без проблем открыл счет.

Пропущенный мяч ничему не научил. Вскоре Ба вновь оказался в подобной ситуации, но Туанзебе успел сфолить. Арбитр пожалел Акселя, показав ему только желтую карточку. Но и после этого провалы в защите никуда не исчезли. Ближе к концу тайма Вишча удвоил преимущество хозяев, наказав "дьяволов" за очередную ошибку. Однако МЮ еще до перерыва смог отквитать один мяч – Шоу подал в штрафную, а там никто даже не попытался помешать Марсьялю пробить головой. Во втором тайме команды играли более организованно. Истанбул сумел не пропустить и одержал первую победу в Лиге чемпионов в своей истории.

Перед 3-м туром Лацио был лидером группы F, а Зенит – аутсайдером с двумя поражениями. Из-за коронавируса "орлы" прибыли в Россию без ряда важных игроков, среди которых оказался и главный бомбардир Чиро Иммобиле. Даже в такой ситуации римляне ни в чем не уступали сопернику, но пропустили после серии ошибок в собственной штрафной – в завершении атаки Дзюба сбросил на Ерохина, который с нескольких метров переправил мяч в сетку. Итальянцы сумели отыграться аж на 82-й минуте. Кайседо классным ударом завершил атаку Лацио. Питерцы в компенсированное время забили второй, но VAR отменил гол и спас команду Симоне Индзаги от поражения.

Шахтар і 0:6: нокаут у Лізі чемпіонів має свої причини