Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не вірить у конспірологію від легенди "червоних дияволів" Роя Кіна.

"Я відмовляюся коментувати такі речі. Подібні думки висловлюються постійно. Потрібно залишатися сильним.

"Раніше команди програвали ще до виходу Манчестер Юнайтед на поле": Інс вважає призначення Сульшера тренером помилкою

Клуб найняв мене для роботи, і я роблю її в міру своїх можливостей разом зі своїм штабом", – цитує Сульшера видання Goal.

Нагадаємо, після поразки в останньому турі АПЛ від Арсенала (0:1) Рой Кін порівняв Уле Гуннара з екс-тренером "червоних дияволів" Жозе Моурінью, заявивши, що "гравці МЮ кинули свого попереднього тренера, Моурінью, під колеса автобуса і з Сульшером вчинять так само".

До слова, у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів "червоні дияволи" на виїзді поступились дебютанту турніру Істанбул Башакшехір, що, однак, не завадило їм залишитись на першій сходинці турнірної таблиці групи Н.

Манчестер Юнайтед сенсаційно програв Істанбулу, Лаціо врятувався від поразки в Росії – Ліга чемпіонів, 3 тур