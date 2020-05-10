Игроки и тренеры Динамо сдали тесты на коронавирус – известны результаты

"Бело-синие" готовы начать тренировочный процесс перед рестартом сезона.

В связи с первым этапом ослабления карантинных мер, принятых Кабмином, уже с 11 мая профессиональным командам разрешается приступить к тренировкам с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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Как следствие, игроки киевского Динамо, которые пока поддерживают форму индивидуально, готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса, сдали тесты на COVID-19. Результаты тестов у всех отрицательные, все здоровы и готовы приступить к командным тренировкам.

"В течение двух дней игроки, тренерский штаб и обслуживающий персонал команды сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Суммарно 60 тестов. Мы получили результаты, все они отрицательные. В дальнейшем мы будем придерживаться регламента по этому вопросу, который должна утвердить Ассоциация футбола Украины. Вероятно, ПЦР-тесты будут проводиться непосредственно перед каждым матчем", – сообщил врач первой команды Андрей Шморгун официальному сайту Динамо.

К слову, генеральный директор Шахтера Сергей Палкин выступил с идеей доиграть сезон в УПЛ в двух городах, чтобы уменьшить расходы клубов на перелеты.

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