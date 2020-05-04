Шахтер обозначил свою позицию по завершению сезона УПЛ – турнир могут доиграть в двух городах

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин считает, что сезон УПЛ нужно завершить по спортивному принципу.

"Я считаю, что нам надо доиграть чемпионат. Если это возможно, и у нас будет все для этого.

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А то, что мы остановились, начав следующий этап, то это немного куцый вариант получается. Мы должны были закончить, не играя последнюю встречу. Или уже надо заканчивать. По-честному определить чемпиона, вице-чемпиона и так далее.

Недавно мы связались с Бундеслигой и получили документ на 50 страницах, каким образом они должны соблюдать протокол безопасности.

Что касается Украины, нашим клубам сложно нести такие расходы. Поэтому целесообразнее было бы доиграть, например, в двух городах, вокруг которых сконцентрировано наибольшее количество команд. И закончить в этих городах, если это возможно. Если нет – мы можем ехать на автобусе", – сказал Палкин в эфире программы Великий футбол.

Напомним, чемпионат Украины приостановили после 23-х туров. Безоговорочным лидером гонки является Шахтер, который опережает Зарю и Динамо на 13 очков.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ