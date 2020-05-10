Гравці та тренери Динамо здали тести на коронавірус – відомі результати

"Біло-сині" готові розпочати тренувальний процес перед рестартом сезону.

У зв'язку з першим етапом послаблення карантинних заходів, прийнятих Кабміном, вже з 11 травня професіональним командам дозволяється приступити до тренувань з умовою обов'язкового дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

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Як наслідок, гравці київського Динамо, які поки підтримують форму індивідуально, готуючись до відновлення повноцінного тренувального процесу, здали тести на COVID-19. Результати тестів у всіх негативні, всі здорові та готові приступити до командних тренувань.

"Протягом двох днів гравці, тренерський штаб та обслуговуючий персонал команди здали ПЛР-тести на коронавірус. Сумарно 60 тестів. Ми отримали результати, всі вони негативні. Надалі ми будемо дотримуватися регламенту щодо цього питання, який має затвердити Асоціація футболу України. Ймовірно, ПЛР-тести будуть проводитися безпосередньо перед кожним матчем", – повідомив лікар першої команди Андрій Шморгун офіційному сайту Динамо.

До слова, генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін виступив з ідеєю дограти сезон в УПЛ у двох містах, аби зменшити витрати клубів на перельоти.

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