Нагорняк назвал самую большую проблему для возобновления сезона

Главный тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мыслями относительно рестарта украинского первенства.

"Если все пойдет по озвученному плану, то в начале следующей недели клубы УПЛ начнут подготовку к возобновлению сезона. На 30 мая намечены первые матчи после карантина. Это означает, что на "все про все" у команд будет три недели. С одной стороны, это мало – придется в ускоренном режиме проводить полноценные тренировочные сборы. С другой стороны, в свое время выдающийся итальянский тренер Фабио Капелло сказал: "Для подготовки к сезону мне нужен месяц". То, что это правда, знаю по своему опыту: когда начал работать в тренерском штабе Днепра, нам как раз хватило месяца, чтобы вывести подопечных на готовность выступать в Лиге Европы.

Нагорняк вспомнил, как пережил страшную эпидемию в Китае

Во всех клубах часть футболистов могла тренироваться, часть бегала на открытом воздухе, часть сидела дома. Думаю, первую неделю тренировок придется посвятить именно этому – приведению игроков к общему знаменателю готовности. В любом случае, надо помнить две вещи. Первая: все команды в примерно равных условиях. Вторая: определенный фундамент физической готовности имеют все, "с нуля" никто не придет.

Особая ситуация у вратарей: полевой футболист может тренироваться сам, а голкиперу нужен помощник. Но я бы и здесь не драматизировал. Понимаете, есть такое понятие, как навыки. Это когда тебя среди ночи будят, бросают мяч и ты его ловишь. Все, что нужно, – определенное время, чтобы эти навыки восстановить.

Но самая большая проблема – состояние игровой формы. Два месяца не играть в футбол – это просто так не проходит. За три недели до рестарта УПЛ каждой команде, по моему мнению, надо провести минимум три спарринга. И сразу возникают две проблемы: где найти спарринг-партнеров и что это будут за спарринг-партнеры, помня, что в карантине были все, в том числе клубы из областей. Одно дело – индивидуальные тренировки, другое – внутрикомандные двусторонки и третье – полноценные контрольные матчи", – сказал Нагорняк в комментарии официальному сайту УПЛ.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів