"Игроки Динамо валяли дурака или тренерский штаб не рассчитал": Левченко шокирован кадровыми проблемами киевлян

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко выдвинул свои версии возникновения большого количества травм у игроков Динамо после карантина.

Футболисты и тренерский штаб "бело-синих" не слишком серьезно подошли к индивидуальным занятиям во время двухмесячной паузы, считает эксперт.

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"Пять травмированных в Динамо?! Или ребята на карантине валяли дурака или тренерский штаб не рассчитал с нагрузками. Какие идеи?" – написал Левченко в Твиттере.

Ранее сообщалось, что травмы получили Виктор Цыганков, Никита Бурда, Николай Шапаренко и еще два неназванных игрока Динамо.

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