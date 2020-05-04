"Это сенсационное видео – интересно, как Динамо было столь некомпетентно": киевлян разнесли за 2 проблемных трансфера

Бразильский журналист Джованни Шакон обвинил киевский клуб в непрофессионализме. Динамо не без проблем сплавило Че Че и Витора Буэно, которые засияли в составе Сан-Паулу. Сейчас они спокойно феерят рядом с самым титулованным футболистом в истории.

И если вингер приходил на правах аренды и принадлежал Сантосу, то центральный полузащитник стал символом проблем как тренерского, так и организационного характера. В Бразилии убеждены, что эти находки селекции Евгения Красникова – не такие мертвые, как утверждали тренеры Динамо, которые практически не давали этим легионерам шансов проявить себя. Че Че и Буэно помогли Сан-Паулу выйти в главный международный турнир континента Копа Либертадорес (аналог Лиги чемпионов), а также уверенно занять первое место в своей группе Чемпионата штата Паулисты.

Самые известные латиноамериканские легионеры Динамо, которые не смогли закрепиться в Киеве

Olha onde tchê tchê foi buscar a bola pic.twitter.com/FslrV0SrSj — daniel ˢᵖᶠᶜ (@dxnispfc) January 23, 2020

Витор одинаково эффективно выглядел на обоих флангах атаки, успев забить 6 голов и отдать 4 результативных паса. Его признавали самым продуктивным игроком Сан-Паулу за последние полгода, не было равных и по ассистам. Че Че, играющий значительно глубже в центре поля, отличился одним забитым мячом и блестящей прессой. Это при том, что его игровая роль часто не столь заметна, хотя и крайне важна. О таких говорят, что легче заметить его роль с трибун стадиона, чем по телевизору. Неудивительно, что официальный Твиттер Копа Либертадорес именно в рубрике "Анонимные герои" опубликовал видео действий экс-динамовца с матча против эквадорского ЛГУ (завершился разгромной победой 3:0).

Опытный хавбек играет рядом с 36-летним Дани Алвесом, который с возрастом расширил арсенал своих позиций и очень уверенно чувствует себя, сместившись к центру поля. Че Че выдал в упомянутой игре впечатляющие 97% точности передач, традиционно стал распорядителем игры. Пока кто-то в Украине продолжал уверять, что ему не хватает тактики, в Сан-Паулу игрок остается основным и после смены тренера, успев провести добрых 48 матчей после прощания с Динамо, с момента которого прошло чуть больше года. Болельщики и эксперты отмечают ловкость, скорость и хороший пас исполнителя, который создал роскошную пару с легендарным титулованным земляком.

Pogba eu não sei, mas fico pensando como o Dínamo de Kiev foi tão incompetente a ponto de não usar o Tchê Tchê. Cairia como uma luva no time. Agora fica lá tomando pau pro rival e pra time menor. Falo isso como torcedor mesmo. Foram amadores com Tchê Tchê e Bueno. — Giovanni Chacon (@GiovanniChacon_) May 3, 2020

"Это сенсационное видео частично показывает построение игры, важность действий Че Че для этой команды. Он выполняет роль приманки, чтобы игрок на острие остался без опеки и завершил момент. Какое отличное движение. Не знаю относительно Погба, но мне интересно, как Динамо оказалось настолько некомпетентным, что не использовало Че Че. Он подошел бы команде, как перчатка. Теперь же становится бичом для соперников в составе меньшего клуба. Говорю это как болельщик. Они поступили с Че Че и Буэно, как любители", – не подбирал слов Шакон, который часто пишет о Сан-Паулу.

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Все тренеры (ну, кроме киевских) ценят его универсализм и солидность. Центральный полузащитник (может сыграть и сбоку, и выше) – лидер команды по перехватам, а в количестве успешных передач несиловых отборов его превзошел лишь самый титулованный футболист мира Дани Алвес (первый в истории, кто выиграл 40 командных трофеев). От 97 до 98% точности, в зависимости от турнира, выводят его на первое место за 2020 год - в среднем за матч лишь дважды ошибается, а 75 его передач находят адресат.

На уровне же чемпионата Бразилии закрепился в топ-10 пасующих, а в Копа Либертадорес ему вообще нет равных среди опорников. Че Че фактически зачастую берет на себя функции того, кто выводит мяч из-под высокого прессинга и отдает первый пас (а с этим у Динамо регулярно возникали проблемы, особенно после ухода Кадара), хотя и добрый десяток голевых моментов успел создать и 100-процентную успешность дриблинга выдать. При этом довольно скромно отмечает свою роль на поле: "Я не туз, который забивает решающие голы, а просто должен всегда быть на связи".

A importância que o Tchê Tchê tem no time do São Paulo é gigantesca. Seus números hoje:



• 97% dos passes certos (64/66)

• 100% dos lançamentos certos (2/2)

• 4 bolas recuperadas

• 1 interceptação

• 2 desarmes

• 1 bola afastada



Mapa de passes na partida. pic.twitter.com/Thg5F2hsR5 — SPFC Estatísticas (de ) (@spfcestatistica) March 12, 2020

Между тем его клуб переживает ощутимые финансовые проблемы. Дефицит бюджета за 2019 составляет 26 миллионов евро (более 760 млн гривен), тогда как предыдущий финансовый отчет завершили с плюсом в 1,2 млн. Одним из главных проблемных вопросов остаются немалые инвестиции в новичков (пришли такие известные Европе футболисты, как Алвес, Пато, Эрнанес, Хуанфран), в частности, покупка центрального полузащитника, за которого Динамо требует погасить задолженность. Дело дошло до ФИФА.

Сан-Паулу обязали уплатить еще примерно 1 млн евро, что включает в себя штраф за просрочку одного из платежей. Интересно, что по информации бразильских СМИ Динамо со своей стороны попросило Палмейрас об отсрочке с марта на второй квартал выплаты по трансферу Че Че, который обошелся киевлянам в 4,8 млн евро. Заплатить киевлянам все же придется. Получить двигатель команды, который отбирает, строит и атакует от своих до чужих ворот, было блестящей идеей, не считаясь с затратами. Экс-динамовца уже величают одним из лучших подписаний Сан-Паулу за годы.