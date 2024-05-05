"1-й тайм, на мой взгляд, неплохой был. Несколько неплохих выходов было в атаку. В принципе, было давление на нас, но мы плюс-минус успевали закрывать зоны, успевали добегать, блокировать удары. Думаю, сейчас наше физическое состояние немножко не позволяет играть агрессивнее, выше без мяча, и мы просто физически не справились. Динамо предлагает быстрый футбол, особенно, когда есть пространство, именно это они сегодня получили.

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Плюс такой гол на первых минутах 2-го тайма с рикошета – необязательный, скажем так. Поэтому я думаю, что у нас просто банально физическое состояние немножко не соответствует для того, чтобы играть агрессивнее в таких играх. Я говорю про "физически", когда выше подниматься. То есть, если играть от низкого блока, то это одна история. Если мы пытались сыграть немножко выше – так, оно очень подсветило наши проблемные места. Это дало очень много пищи для размышлений. Именно для высокого блока физически пока что мы не готовы.

У меня планы играть агрессивнее, играть больше с мячом, атаковать. Но в этом футболе очень нужен баланс и очень нужны хорошие физические кондиции. Потому что переключаться на оборону, догонять – это все-таки такие элементы, что если ты к ним не готов, то получается так, как получилось сегодня. Самым сложным было то, что нужно было за короткий срок ознакомиться с тем, какое у нас состояние физическое, на что мы вообще способны, как выстраивать игры. За эту неделю мы знакомились, скажем так", – поделился Поздеев в комментарии Football Hub.

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