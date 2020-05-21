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"Гравці Динамо клеїли дурня або тренерський штаб не розрахував": Левченко шокований кадровими проблемами киян

22:53 320 Читать на русском
"Гравці Динамо клеїли дурня або тренерський штаб не розрахував": Левченко шокований кадровими проблемами киян
Тренерський штаб Динамо / Сайт клубу

Екс-гравець збірної України Євген Левченко висунув свої версії виникнення великої кількості травм у гравців Динамо після карантину.

Футболісти та тренерський штаб "біло-синіх" не надто серйозно підійшли до індивідуальних занять під час двомісячної паузи, вважає експерт.

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"П'ять травмованих в Динамо?! Або хлопці на карантині клеїли дурня або тренерський штаб не розрахував з навантаженнями. Які ідеї?" – написав Левченко в Твіттері.

Раніше повідомлялося, що травми отримали Віктор Циганков, Микита Бурда, Микола Шапаренко та ще два неназвані гравці Динамо.

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20:44
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Теги
Динамо Динамо Євген Левченко
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