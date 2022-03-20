"То, что сейчас вытворяют волонтеры – я просто схожу с ума, когда это все вижу. Волонтеры выметают все: в Европе уже вообще ничего не осталось. Я не знаю, где сейчас еще что-то закупают. Если война будет продолжаться, мы, наверное, скоро будем сами строить самолеты, вертолеты, танки.

Зозуля назвал футболистов, активно помогающих украинской армии

Наше население, наши военные – вообще красавцы. Ну вот волонтерам надо памятник ставить.

Много было смешных моментов. Вот один из таких. Сидишь в туалете перед игрой или тренировкой, пацаны уже вышли на поле, а ты сидишь в телефоне. Тебе стучит тренер, говорит: "Ром, пора". А ты сидишь и говоришь: "А сколько стоят бронежилеты, рация? Ну ладно, мы заказываем, отложите мне три тепловизора". Все уже вышли на игру, а ты сидишь в туалете, чтобы никто не видел, и заказываешь бронежилеты. Как можно настроиться на игру или тренировку? Стараемся.

Для ребят на передовой покупаем каски, бронежилеты, рации, дроны, тепловизоры. Сейчас очень просят машины: бусы, пикапы – это самое важное.

Относительно госпиталей... Мы сейчас обращаемся ко всем клиникам, чтобы давали лекарства. Попросил у львовского военного госпиталя список необходимого, перевел его на испанский и передал здесь всем клиникам. Сейчас собираем точечно для раненых ребят. Список очень большой. От каждой бригады поступает разная заявка, нет одинаковых", – рассказал Зозуля в программе "Денисов Timе".

Напомним, Роман активно волонтерит в Испании. Украинец уже отправил 2 кареты скорой помощи с подарками на Киевщину и Харьковщину.

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