"Объединяемся и помогаем друг другу ради победы Украины. Сегодня вместе с Тарасом Степаненко, Сергеем Сидорчуком, Николаем Матвиенко, Николаем Шапаренко и Сергеем Кривцовым решили рассказать о нашем фонде.

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Сначала каждый помогал отдельно, но со временем увидели, что объединять усилия эффективнее. Фонд разделен на две части: гуманитарную и военную. Мы собираем запросы со всей Украины и передаем проверенным людям в Испании и Италии – сейчас это наши основные партнеры, возможно, впоследствии расширится география. Далее организуется логистика для перевозки вещей в Украину, что сейчас непросто, но для украинцев нет ничего невозможного. Наши герои доказывают это каждый день.

На фото часть помощи (500 аптечек Ifak aids, 50 бронежилетов (защита 4+) и 5 ​​тепловизоров), которые едут в Одессу, Марьинку и Николаев. Слава Украине", – написал Бущан на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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