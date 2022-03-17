Вингер Динамо Беньямин Вербич, перебравшийся в Легию до конца сезона, подробнее рассказал о том, как поспособствовал поставке оборудования для украинской армии.

"Когда началась война, я хотел помочь украинской армии финансово, но дядя моей девушки подсказал, что украинским военным необходимы дрон с тепловизором, бронежилеты, медикаменты и жгуты для остановки кровотечения. И я решил найти эти вещи в ЕС.

Вербич официально перебрался в Легию до конца сезона

Это оказалось нелегко, но вместе с друзьями и девушкой нам удалось закупить все необходимое и переслать в Украину. На сегодняшний день дрон, бронежилеты и медикаменты уже в Украине и в распоряжении украинской армии", – поделился Вербич в комментарии официальном сайте Динамо.

Добавим, что словенец уже присоединился к польской Легии, где продолжит выступать до конца сезона. Летом Вербич должен вернуться в расположение Динамо, с которым у него все еще действует соглашение.

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