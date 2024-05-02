Журналист Владимир Зверов рассказал о защитнике Динамо Тарасе Михавко, который уже во втором матче подряд не доигрывает игру до конца.

"Шовковский во втором матче подряд меняет Михавко. Хороший игрок, но пока что игрок молодежного футбола. Я на эту тему общался со многими тренерами и экспертами, и у всех общее мнение, что у него есть интеллект, понимание игры и все данные для взрослого футбола в будущем, но он еще не готов к скоростям взрослого футбола.

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Шовковский сказал, что в первом тайме матча с Вересом не было первой передачи, а это работа, которой должен заниматься левый центральный защитник Динамо, поэтому вместо Михавка вышел Сирота. И я не удивлюсь, если на последние матчи сезона сформируется пара защитников Попов и Сирота", – поделился Зверов в программе Звёров Профутбол.

Добавим, что Михавко дебютировал за Динамо зимой этого года, общем сыграв в 7 матчах (без результативных действий).

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