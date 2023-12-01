Защитник ЛАСКа Максим Таловеров не запишет в актив поединок 5-го тура группового этапа Лиги Европы против Ливерпуля.

Таловеров получил 5,7 балла от статистического портала WhoScored за матч против Ливерпуля. Интересно, что даже игроков, вышедших на замену, оценили выше.

Дубль недовольного Гакпо в видеообзоре матча Ливерпуль – ЛАСК – 4:0

Украинец имеет два выноса, 1 перехват и отбор и 1 из 2 выигранных дуэлей за мяч. Максим также записал в свой пассив желтую карточку за 60 сыгранных минут.

Напомним, что Ливерпуль разбил ЛАСК (4:0), а лучшим игроком по версии WhoScored стал Коди Гакпо, который оформил дубль. Его выступление оценили в 10 баллов.

Ошибки Таловерова помогли Ливерпулю выйти в 1/8 финала ЛЕ, хет-трик Обамеянга принес Марселю триумф в игре с 7 голами