Лига Европы 2023/24, 5-й тур

Группа Е

Ливерпуль – ЛАСК – 4:0

Голы: Диас, 12, Гакпо, 15, 90+2, Салах, 51 (пен)

Тулуза – Унион Сен-Жилуаз – 0:0

Группа В

Марсель – Аякс – 4:3

Голы: Обамеянг, 9 (пен), 48, 90+2, Мбемба, 26 – Бробби, 10, 32, Акпом, 80

Группа С

Рейнджерс – Арис – 1:1

Голы: Маккосленд, 48 – Бабика, 28

ЛЕ: Шериф с Ковалем не удержал ничью со Славией, Вильяреал и Байер оформили выход в плей-офф, Карабах закрутил интригу

Ливерпуль прогнозируемо вышел в 1/8 Лиги Европы. Это стало возможным благодаря разгрому ЛАСКа в родных стенах – за 51 минуту мерсисайдцы оформили счет 3:0, а в компенсированное время прилетел и четвертый гол. И это при полурезервном составе. С первого места подопечных Юргена Клоппа уже никто не сбросит, а вот австрийцы сохраняют шансы на Лигу конференций. До нее не хватает двух очков.

Максим Таловеров провел на поле 61 минуту. В первом пропущенном мяче его вины не было, а вот при втором он не успел накрыть Салаха – с его передачи отличился Гакпо. Третий гол тоже прошел не без вины нашего земляка, ведь он не сумел отобрать мяч у Гакпо перед его вхождением в штрафную. Коди затем заработал пенальти.

Также Максим получил желтую карточку, хотя общая статистика Таловерова не такая уж и ужасная.

В параллельной встрече Унион Сен-Жилуаз расписал выездную ничью с Тулузой. Благодаря этому результату французы сохранили вторую позицию в группе Е, имея отрыв от бельгийцев в три зачетных балла. В личных матчах они раскатали две "мировых" с одинаковым счетом, поэтому в случае равенства по очкам в последнем туре все решит разница голов.

Марсель устроил перестрелку с Аяксом. На двоих команды заколотили аж семь голов. Амстердамцы трижды сравнивали счет, причем последний гол они забили уже при игре в меньшинстве. Тем не менее, в компенсированное время Обамеянг принес французам победу, реализовав пенальти – кстати, в этой встрече он оформил хет-трик.

Аякс остается без побед в Лиге Европы, но сохраняет шансы на Лигу конференций – все решит в домашнем матче с АЕКом, от которого команда отстает на два очка. Марсель же вырвался в лидеры группы В, однако отрыв от Брайтона составляет всего один зачетных балла.

Рейнджерс в родных стенах расписал ничью с Арисом, оставшись на второй позиции в группе С. От лидера – Бетиса – они отстают на один балл, так что судьбу первого места определит личная встреча в следующем туре. Греки же держатся на дне квартета, но до третьей позиции не хватает трех зачетных баллов.

Там расположилась Спарта, которой Арис проиграл со счетом 2:3. Шансов на прорыв в Лигу конференций у Ариса немного – надо не только побеждать чехов, но и делать это с разницей в три гола.

Лига Европы: Де Дзерби вышел в плей-офф благодаря VAR, Фрайбург унизил Олимпиакос, Вест Хэм выстрадал победу